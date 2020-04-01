، "سليمان الحبيب": العدسات اللاصقة تزيد من احتمالات الإصابة بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت إلى التحول لاستخدام النظارات الطبية هذه الفترة تجنباً للعدوى

دعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، مرتدي العدسات اللاصقة، للتحول إلى استخدام النظارات الطبية خلال هذه الفترة؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا من خلال ملامسة العيون بالأيدي.

جاء ذلك على لسان الدكتور أحمد بن طراد القاضي؛ استشاري طب وجراحة العيون بمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، في تصريحات تأتي في إطار الجهود المستمرة للمجموعة للإسهام في الحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقال الدكتور القاضي؛ إن دراسات طبية حديثة أجرتها‏ الأكاديمية الأمريكية لطب العيون "AAO" أخيراً، أثبتت أن أنسجة العينين يمكن أن تكون معبراً للفيروس نحو الجهاز التنفسي، مضيفاً أن استخدام النظارات يقي من العدوى لأنه يحد من ملامسة العيون بالأيدي التي قد تكون ملوّثة بالفيروس، في حين أن مستخدمي العدسات اللاصقة أكثر عُرضة لملامسة عيونهم من أولئك الذين يرتدون النظارات، وبالتالي هم أكثر عُرضة للإصابة بالعدوى.

وأوضح الدكتور القاضي؛ أيضاً، أن ارتداء النظارات يقي العيون بفعالية من التعرُّض المباشر للرذاذ الناقل للفيروس، مضيفاً أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتبعها أغلبية الأشخاص عادة تركز على التعقيم وارتداء الكمامات والقفازات وتغفل احتمالية انتقال المرض من خلال أنسجة العينين، وهو الأمر الذي ثبت علمياً خلال أحدث الدراسات التي أجريت حول طرق انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وغيرها من الأمراض.

وحذّر الدكتور القاضي؛ من تبادل العدسات اللاصقة بين الأشخاص حتى لو كانوا ينتمون إلى أسرة واحدة وشدّد على أن ذلك سلوك غير صحي ويتنافى مع الإرشادات الطبية ويزيد؛ ليس فقط من احتمالات وفرص الإصابة بالفيروس فقط؛ بل حتى الكثير من الأمراض الأخرى.

وفي ختام إفاداته جدّد الدكتور القاضي؛ دعوته للجميع باتباع الإرشادات الطبية للوقاية من "كورونا" بما فيها تلك التي تقى من الإصابة بالفيروس عبر العيون، كاشفاً عن تحوطات جديدة في هذا الصدد تتمثل في وضع عازل بلاستيكي بين الطبيب والمريض في جميع أجهزة فحص النظر بعيادات العيون لتوفير حماية إضافية إلى حزمة الإجراءات الاحترازية الأخرى.

يُشار إلى أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تطبق منظومة آلية وفق أعلى معايير الأمان والسلامة الموصى بها عالمياً لمكافحة فيروس كورونا، وتسهم بفاعلية في الجهود التوعوية والتثقيفية للحد من انتشار الفيروس عبر رسائل نوعية تشارك في إعدادها الكوادر الطبية العاملة في المجموعة ويتم إرسالها عبر مختلف وسائل الإعلام.مجموعة الدكتور سليمان الحبيب