، وزير الموارد البشرية يدشّن منصة العمل التطوعي ،

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دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ منصة العمل التطوعي، التي تسهم في تنظيم وتمكين العمل التطوعي من خلال ربط الجهات الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين وتوثيق الجهود التطوعية.
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال التدشين، أن منصة العمل التطوعي تهدف إلى دعم جهود تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى تنمية مستدامة في جميع المجالات، كما ستسهم المنصة في تلبية متطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها مملكتنا الغالية.
وأكّد أن المرحلة الحالية تحتم على الجميع العمل سوياً بشكل تكاملي لخدمة الوطن والمجتمع.
يُذكر أن منصة العمل التطوعي مربوطة بمركز المعلومات الوطني، كما تظهر الساعات التطوعية، وعدد مرات التطوع والجهات التي تم التطوع فيها في منصة أبشر.
وتتميز المنصة بمميزات عدة تسهّل على المتطوعين والمتطوعات الالتحاق بالفرص التطوعية وتساعد المنظمات الحكومية وغير الربحية على استقطاب المتطوعين وتمكينهم من ممارسة العمل التطوعي بما يتناسب مع مهاراتهم في ظل الظروف الراهنة.
يأتي إطلاق هذه المنصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة العربية السعودية والعالم أجمع الذي يقف في مواجهة خطر فيروس كورونا، وتأمل الوزارة أن تسهم المنصة في تكامل الجهود الوطنية لتقليل أضرار هذه الجائحة من خلال تفعيل العمل التطوعي وتحفيز قدرات وطاقات المتطوعين والمتطوعات في وطن الخير والعطاء.وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي منصة العمل التطوعي
وزير الموارد البشرية يدشّن منصة العمل التطوعيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-01
دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ منصة العمل التطوعي، التي تسهم في تنظيم وتمكين العمل التطوعي من خلال ربط الجهات الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين وتوثيق الجهود التطوعية.
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال التدشين، أن منصة العمل التطوعي تهدف إلى دعم جهود تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى تنمية مستدامة في جميع المجالات، كما ستسهم المنصة في تلبية متطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها مملكتنا الغالية.
وأكّد أن المرحلة الحالية تحتم على الجميع العمل سوياً بشكل تكاملي لخدمة الوطن والمجتمع.
يُذكر أن منصة العمل التطوعي مربوطة بمركز المعلومات الوطني، كما تظهر الساعات التطوعية، وعدد مرات التطوع والجهات التي تم التطوع فيها في منصة أبشر.
وتتميز المنصة بمميزات عدة تسهّل على المتطوعين والمتطوعات الالتحاق بالفرص التطوعية وتساعد المنظمات الحكومية وغير الربحية على استقطاب المتطوعين وتمكينهم من ممارسة العمل التطوعي بما يتناسب مع مهاراتهم في ظل الظروف الراهنة.
يأتي إطلاق هذه المنصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة العربية السعودية والعالم أجمع الذي يقف في مواجهة خطر فيروس كورونا، وتأمل الوزارة أن تسهم المنصة في تكامل الجهود الوطنية لتقليل أضرار هذه الجائحة من خلال تفعيل العمل التطوعي وتحفيز قدرات وطاقات المتطوعين والمتطوعات في وطن الخير والعطاء.
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:41 PM
تهدف إلى دعم جهود تحقيق رؤية المملكة 2030
دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ منصة العمل التطوعي، التي تسهم في تنظيم وتمكين العمل التطوعي من خلال ربط الجهات الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين وتوثيق الجهود التطوعية.
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال التدشين، أن منصة العمل التطوعي تهدف إلى دعم جهود تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى تنمية مستدامة في جميع المجالات، كما ستسهم المنصة في تلبية متطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها مملكتنا الغالية.
وأكّد أن المرحلة الحالية تحتم على الجميع العمل سوياً بشكل تكاملي لخدمة الوطن والمجتمع.
يُذكر أن منصة العمل التطوعي مربوطة بمركز المعلومات الوطني، كما تظهر الساعات التطوعية، وعدد مرات التطوع والجهات التي تم التطوع فيها في منصة أبشر.
وتتميز المنصة بمميزات عدة تسهّل على المتطوعين والمتطوعات الالتحاق بالفرص التطوعية وتساعد المنظمات الحكومية وغير الربحية على استقطاب المتطوعين وتمكينهم من ممارسة العمل التطوعي بما يتناسب مع مهاراتهم في ظل الظروف الراهنة.
يأتي إطلاق هذه المنصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة العربية السعودية والعالم أجمع الذي يقف في مواجهة خطر فيروس كورونا، وتأمل الوزارة أن تسهم المنصة في تكامل الجهود الوطنية لتقليل أضرار هذه الجائحة من خلال تفعيل العمل التطوعي وتحفيز قدرات وطاقات المتطوعين والمتطوعات في وطن الخير والعطاء.
، وزير الموارد البشرية يدشّن منصة العمل التطوعي ،
المصدر : الخليج 365
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