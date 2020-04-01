، مبادرة لطلاب جامعة "المؤسس" لتوعية مرتادي محلات المواد الغذائية بجدة حول كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برامج المسؤولية المجتمعية وبالشراكة مع وزارة التجارة وجمعية الكشافة

قدّم طلاب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، جهودًا متميزة بالمساهمة في توعية أفراد المجتمع بطرق الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-١٩"، خلال فترة السماح بالتنقل في المدينة، ضمن المبادرات التطوعية التي تنفذها الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب.

وساهم الطلاب المنتسبون لجوالة الجامعة بالشراكة مع وزارة التجارة وبالتنسيق مع جمعية الكشافة العربية السعودية، بتنظيم حركة الدخول والخروج في عدد ٨ هايبر ماركت في محافظة جدة، وقياس درجة حرارة العملاء، وتقديم المعقمات وأدوات الحماية الشخصية لسلامتهم، والوقاية من تفشي العدوى بفيروس كورونا "كوفيد-١٩".

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن مشاركة الطلاب من الجوالة تهدف إلى خدمة المجتمع والمساهمة في التوعية والمشاركة المجتمعية الفعالة في تنظيم حركة الأفراد في عدة محالات لبيع المواد الغذائية، بالتعاون مع وزارة التجارة؛ حيث تأتي ضمن مشاركات متنوعة للجامعة التي تقوم بدورها التوعوي والتثقيفي، والمساهمة في خدمة المجتمع ومد العون لأفراده، بدعم من مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومتابعة مستمرة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني.

وأضاف "القحطاني" أن الجهود مستمرة وسيتم إطلاق العديد من الحملات والبرامج بمشاركة منسوبي وطلاب وطالبات الجامعة لتوعية المجتمع بوسائل وطرق الوقاية من فيروس كورونا، والمساهمة في مساعدة أفراده في شتى المجالات.

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