محمد بن مسعود - الدمام - قاموا بنشر مخالفتهم عبر مقاطع فيديو في مواقع التواصل صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية المقدم متعب الخميس، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة أشخاص يصورون مخالفتهم لأمر منع التجول وقيامهم بنشرها؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم. وقال المتحدث: إن الموقوفين هم أربعة مواطنين ومقيم أعمارهم في العقد الثاني، في مدينة عرعر ومحافظتيْ رفحاء وطريف. وأضاف: تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.منع التجول شرطة منطقة الحدود الشمالية الجهات الأمنية 01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 12:46 PM قاموا بنشر مخالفتهم عبر مقاطع فيديو في مواقع التواصل Advertisements الإطاحة بـ5 مخالفين لأمر منع التجول بالحدود الشمالية الإطاحة بـ5 مخالفين لأمر منع التجول بالحدود الشمالية صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية المقدم متعب الخميس، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة أشخاص يصورون مخالفتهم لأمر منع التجول وقيامهم بنشرها؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم. وقال المتحدث: إن الموقوفين هم أربعة مواطنين ومقيم أعمارهم في العقد الثاني، في مدينة عرعر ومحافظتيْ رفحاء وطريف. وأضاف: تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. الكلمات المفتاحية ، الإطاحة بـ5 مخالفين لأمر منع التجول بالحدود الشمالية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ5 مخالفين لأمر منع التجول بالحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.