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أفادت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، بأن تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط يهددان أرباح شركات التأمين في منطقة الخليج؛ ما قد يسفر عن اتخاذ إجراءات سلبية على صعيد التصنيف الائتماني للشركات.
وقالت "ستاندرد آند بورز"، في تقرير بحسب وكالة "رويترز": تستفيد معظم شركات التأمين التي نصنفها في منطقة مجلس التعاون الخليجي من مصدات رأس مال قوية، وينبغي أن تكون قادرة على استيعاب المطالبات المرتبطة بكوفيد-19 وتقلب سوق رأس المال.
وأضافت: التراجع الكبير في أسواق الأسهم، واتساع الفارق في عائدات السندات، والتراجع المستمر في أسعار العقارات ستلحق الضرر بأرباح ومصدات رأس المال لدى شركات التأمين ذات الانكشاف الملموس على هذه الفئات من الأصول.فيروس كورونا الجديد
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 12:45 PM
مع التراجع الكبير في أسواق الأسهم واتساع فارق عائدات السندات
أفادت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، بأن تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط يهددان أرباح شركات التأمين في منطقة الخليج؛ ما قد يسفر عن اتخاذ إجراءات سلبية على صعيد التصنيف الائتماني للشركات.
وقالت "ستاندرد آند بورز"، في تقرير بحسب وكالة "رويترز": تستفيد معظم شركات التأمين التي نصنفها في منطقة مجلس التعاون الخليجي من مصدات رأس مال قوية، وينبغي أن تكون قادرة على استيعاب المطالبات المرتبطة بكوفيد-19 وتقلب سوق رأس المال.
وأضافت: التراجع الكبير في أسواق الأسهم، واتساع الفارق في عائدات السندات، والتراجع المستمر في أسعار العقارات ستلحق الضرر بأرباح ومصدات رأس المال لدى شركات التأمين ذات الانكشاف الملموس على هذه الفئات من الأصول.
، "ستاندرد آند بورز": كورونا يهدّد أرباح شركات التأمين في الخليج ،
المصدر : الخليج 365
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