اليمنية تعلن تأجيل جدول رحلاتها الجوية لمدة 15 بسبب كورونا

الأربعاء 1 أبريل 2020

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية تأجيل رحلاتها الجوية لمدة 15 يوماً إضافياً بسبب استمرار إغلاق جميع المطارات أمام حركة الطيران التجاري لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتلبيةً للتدابير الحكومية الاحترازية وتنفيذاً لقرارات السلطات المعنية بصحة المجتمع للحد من إنتشار فيروس كورونا .



وقالت في إعلان هام نشرته على حسابها في الفيسبوك، انه تم تأجيل جدول رحلاتها لمدة 15 يوماً ابتداءًا من الأربعاء الموافق 01 إبريل 2020م .. مؤكدة أنه قيادة اليمنية تبذل قصارى جهدها مع جميع الجهات المعنية لأستئناف التشغيل في الموعد المحدد لتخفيف معاناة العالقين العائدين وكذلك المغادرين .

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وأضافت أن طاقم اليمنية الإعلامي سيواصل النشر في هذا الموقع أولاً بأول عن كل جديد حول البدء الفعلي لإستئناف التشغيل وشروط السفر إن وجدت .. مشيرة إلى أنها قد أصدرت التعليمات المطمئنة التالية وعممتها على جميع مكاتبها ز

ولفتت إلى أنه تعطى أولوية الحجز والسفر على الرحلات الأولى من إستئناف التشغيل لمن أُلغيت رحلاتهم بسبب وباء كورونا وبقيت تذاكرهم بحوزتهم .. مجددة التأكيد أنه سيتم تعويض فترة الحظر ( خمسة عشر يوم ) لتضاف لصلاحية السفر في التذاكر الغير معادة مع مراعاة تمديد ذلك حال طالت الفترة "لا سمح الله" .

وأكدت أنه سيتم إعفاء التذاكر من جميع الغرامات المترتبة خلال فترة التوقيف.