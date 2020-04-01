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ترامب: تحدثت مع الرئيس الروسي وولي العهد السعودي بشأن أسعار النفط

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: تحدثت مع الرئيس الروسي وولي العهد السعودي بشأن أسعار النفط والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 أبريل 2020

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى مناقشات مثمرة مع ، الأمير ، والرئيس الروسي، فلادمير بوتين، بشأن أسعار النفط وجهود مكافحة فيروس .

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وأضاف ترامب أنه قد ينضم للمحادثات بين الطرفين إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وأضاف ترامب، أن روسيا والممكلة العربية تخططان للاجتماع، وأنه قد ينضم للمحادثات بين الطرفين إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وتابع الرئيس الأمريكي، "نخطط جميعا للعمل معًا لتقييم ما يمكننا القيام به. لأنكم لا تريدون أن تفقدوا صناعة النفط. ففي هذا القطاع آلاف وآلاف من الوظائف".

وأشار ترامب إلى أن تراجع أسعار النفط، تساعد من جهة شركات الطيران الأمريكية، ومن ناحية أخرى، تضر بصناعة النفط الأمريكية.

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