ترامب: تحدثت مع الرئيس الروسي وولي العهد السعودي بشأن أسعار النفط

الأربعاء 1 أبريل 2020

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى مناقشات مثمرة مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي، فلادمير بوتين، بشأن أسعار النفط وجهود مكافحة فيروس كورونا.

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وأضاف ترامب أنه قد ينضم للمحادثات بين الطرفين إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وأضاف ترامب، أن روسيا والممكلة العربية السعودية تخططان للاجتماع، وأنه قد ينضم للمحادثات بين الطرفين إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وتابع الرئيس الأمريكي، "نخطط جميعا للعمل معًا لتقييم ما يمكننا القيام به. لأنكم لا تريدون أن تفقدوا صناعة النفط. ففي هذا القطاع آلاف وآلاف من الوظائف".

وأشار ترامب إلى أن تراجع أسعار النفط، تساعد من جهة شركات الطيران الأمريكية، ومن ناحية أخرى، تضر بصناعة النفط الأمريكية.