السعودية تستحدث لجنة طاقة حكومية لتقليل الاعتماد على النفط

الثلاثاء 31 مارس 2020

صورة أرشيفية

قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة طاقة حكومية تختص بتحديد مزيج الطاقة لتزويد محطات إنتاج الكهرباء، مع تزايد إنتاج المملكة من الغاز الذي تنتجه لإحلاله بدلاً من النفط في تشغيل تلك المحطات.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية،“واس“، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيرأس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.

وذكرت وزارة الطاقة السعودية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم زيادة صادراتها من النفط الخام لتتجاوز العشرة ملايين برميل يوميا ابتداء من مايو/أيار المقبل مع تقليل الاعتماد على الخام في توليد الكهرباء.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن السعودية ستستغل الغاز المنتج في محطة الفاضلي لتعويض نحو 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي، ما سيتيح للمملكة زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز عشرة ملايين برميل يومياً.