شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج السعودى يدعو للتريث قبل القيام بخطط حج هذا العام والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 مارس 2020 دعا وزير الحج السعودي، دو العالم الإسلامي إلى التريث قبل القيام بأي خطط للحج هذا العام حتى تتضح الرؤية بشأن مستجدات فيروس كورونا الذي تفشى في العالم .

جاء ذلك في خبر عاجل أوردته قناة العربية الإخبارية . Advertisements وقال وزير الحج السعودي، إن المملكة جاهزة لاستقبال وخدمة الحجاج في أي وقت ولكن الأولوية للحفاظ على سلامتهم. وتسبب فيروس كورونا بإيقاف العمرة وإغلاق المساجد في العديد من البلدان العربية والإسلامية، وذلك لسرعة إنتشاره بين الناس وعدم وجود لقاح مضاد له حتى الآن .

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