السعودية | اللجنة الوطنية للتحول الرقمي تصدر تقرير التحول الرقمي الوطني لعام 2019

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 10:35 صباحًا, 1 أبريل 2020 م
المناطق_واس
بتوجيه ودعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أصدرت اللجنة الوطنية للتحوّل الرقمي، تقرير التحوّل الرقمي الوطني لعام 2019، الذي يسلط الضوء على أهم إنجازات التحوّل الرقمي في المملكة العربية السعودية، حيث يعدّ التحوّل الرقمي ممكّناً رئيساً لتحقيق رؤية المملكة 2030 لوطن طموح مجتمعه حيوي واقتصاده مزدهر.
ويبرز التقرير الجهود المميزة للجهات الحكومية التي تضافرت في تفعيل المبادرات والإنجازات الرقمية في مختلف القطاعات من خلال تبنيها للتحول الرقمي بمختلف مجالاته مساهمةً في إيجاد فرص عمل رقمية مستدامة وتسريع التحوّل الرقمي عبر مختلف القطاعات، إلى جانب الإعداد للمرحلة القادمة من النمو، وزيادة المحتوى المحلي، وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.
ويشتمل التقرير على مجموعة من الإنجازات والمبادرات المتميزة في جميع القطاعات أبرزها: في قطاع الحكومة الذكية، حيث تم تنفيذ أكثر من 26 مليون عملية على منصة “أبشر” بوفر مالي يقدر بـ 15 مليار ريال سنويًا، وأكثر من 44 مليون عملية تم تنفيذها في خدمة “النفاذ الوطني الموحد”.
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