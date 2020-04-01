شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في لوس انجلوس تحذر من تداعيات زلزال ايداهو والان نبدء بالتفاصيل
أوضحت قنصلية المملكة في لوس انجلوس، أنه نظراً لوقوع زلزال بقوة ٦.٥ درجات بولاية ايداهو تأمل القنصلية من جميع المواطنين توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية، ووسائل الإعلام.
ويمكن التواصل مع هواتف الطوارئ الخاصة بالقنصلية: 3108956642 – 2134518461 -4244403298 وحفظ الله الجميع من كل مكروه.
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