شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. كيف تكافح جازان انتشار فيروس كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

• 5500 عامل نظافة و1124 آلية ومركبة للتعقيم والتطهير

• جولات ميدانية مكثفة لمراقبة توفر المخزون الغذائي والتمويني

تعكف الجهات المعنية في منطقة جازان وبجهود تكاملية في مكافحة فيروس كورنا المستجد «كوفيد 19»، ، حيث تقوم أمانة منطقة جازان وبلدياتها في أوقات منع التجول بحملة تعقيم وتنظيف الطرق والأرصفة وواجهات المحلات التجارية والمواقع التي يرتادها المواطنون والمقيمون على حد سواء.

وبلغ عدد عمال النظافة العاملين في عملية التعقيم في أمانة جازان والبلديات التابعة لها أكثر من 5500 عامل نظافة و1124 آلية ومركبة وذلك للعمليات اليومية لتعقيم وتطهير مدينة جيزان والمحافظات.

سلامة المسافرين

وقامت الجهات المعنية في ميناء منطقة جازان بتيسير عبارات السفر من مدينة جيزان إلى جزر فرسان والعكس بعد عمليات تعقيم وتطهير للعبارات، واستخدام أعلى معايير السلامة في حفظه وسلامة المسافرين على متن هذه العبارات، إضافة لتقليص عدد المسافرين إلى 100 شخص في الرحلة الواحدة ويراعى فيها الموظفون وسكان جزيرة فرسان وعدم السماح بالسفر من خلالها لأغراض سياحية.

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وضع مطمئن

وطمأن مدير إدارة الجودة بشركة المطاحن الثانية بجازان م. عبدالعزيز الحازمي بأنه ليس هناك ما يدعو للقلق وأن منتجات الدقيق متوفرة وبكميات كبيرة، والشركة قادرة على توفير الطلب بقدر ما يحتاجه السوق، مؤكدا أن الطاقة التخزينية للقمح 60 ألف طن وأن الطاقة الإنتاجية والتشغيلية 900 طن بما يعادل 20 ألف كيس يتم إنتاجها يوميا وفق متطلبات الجودة، مبينا أن المستودعات طاقتها التخزينية أكثر من 200 ألف كيس.

جولات رقابية

وتقوم الفرق الميدانية التابعة لوزارة التجارة بمنطقة جازان بجولات ميدانية مكثفة في الأوقات الاعتيادية وكذلك في فترة منع التجول وذلك لمراقبة توفر المخزون الغذائي والسلع التموينية والاستهلاكية في المحال التجارية بالتجزئة والجملة.

كما تقوم الفرق بمتابعة منافذ بيع اللحوم والأسماك والخضراوات والمخابز وتنظيم العمل بها، كما شاركت في الجولات التي نفذها فرع وزارة الصحة وأمانة المنطقة على المستودعات ومنافذ البيع للتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية والتموينية ومراكز الجملة والتجزئة بالتعليمات الخاصة لمكافحة الفيروس المستجد.

ضبط استهلاكي

أوضح مأمور الضبط القضائي بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان علي أبوشملة أن الأسواق التموينية والمحال التجارية الجملة والتجزئة تخضع لعمليات رقابة من قبل المراقبين بفرع وزارة التجارة وبشكل يومي، والتأكد من توفر السلع للمستهلكين وكذلك إجراء عمليات مسح للأسعار بشكل يومي والكشف عن أي مخالفات تجارية وتطبيق الإجراءات النظامية بحقها، منوها للمستهلكين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تجارية عبر تطبيق بلاغ أو الرقم الموحد 1900.