شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على سؤال "اليوم".. "متحدث الداخلية" يوضح طريقة الاعتراض على مخالفات المنع والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن الجهة المسئولة عن تطبيق إجراءات الحظر هي شرطة المناطق ، وهي من تتلقى الاعتراضات على مخالفات الحظر ، مضيفاً: من لديه اعتراض على مخالفة طُبقت في حقه عليه التقدم بها إلى مدير شرطة المنطقة مرفقا بها المبررات التي تؤكد موقفه ، مثل الظروف الاستثنائية التي مر بها.

وأوضح أنه يمكن تجنب المخالفات عن طريق التقدم بطلب لشرطة المنطقة للتنقل إلى المستشفى في الحالات المرضية من خلال سيارات الهلال الأحمر داخل المنطقة ، أو الالتزام بالاجراءات النظامية للسماح بالتنقل خارج المنطقة.