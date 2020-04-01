هل تنقل المشيمة كورونا من الحامل إلى مولودها؟

2020-04-01

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

مع انتشار فيروس كورونا شهدت الساحة الطبية قبل أيام ولادة أطفالاً بحالة سليمة من أمهات مصابات بالفيروس، إلا أن إيران سجلت أمس أصغر إصابة بفيروس كورونا حول العالم بولادة طفل مصاب في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، من أم مصابة بالفيروس.

وحول إصابة أو عدم إصابة بعض المواليد بفيروس كورونا قال استشاري النساء والتوليد والعقم الدكتور محمد السيد في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إنه من المعروف طبياً أن الفيروسات المعدية تنتقل عبر السوائل من الأمهات الحوامل في حالة حملهن للفيروس إلى أطفالهن، ويبدو ذلك أوضح في مرض الإيدز وغيرها من الأمراض المعدية، إذ إن المشيمة هي العامل المشترك بين الأم وطفلها، ولكن ما حدث في حالات الكورونا يعدّ من الحالات النادرة جداً ويحتاج إلى مزيد من الدراسات لكشف الغموض في عدم إصابة بعض المواليد وإصابة البعض الآخر.

وأكد أن فيروس كورونا المستجد لا يقل خطورة عن الفيروسات المعدية القاتلة وخصوصاً أن الإفرازات السائلة من الفم أو الدموع تشكل وسيلة لانتقال العدوى، لذا تعتبر المشيمة وسيلة لاكتساب المولود المرض من الأم الحاملة للفيروس، متوقعاً أن الدراسات منصبه لكشف إصابة وعدم إصابة المواليد بكورونا.

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مولود مصاب بكورونا:

يشار إلى أن جامعة مدينة مشهد للعلوم الطبية، شمال شرقي إيران، أوضحت أن جنيناً، بوزن 900 غرام ولد بشكل مبكر، تعرَّض للاختناق أثناء الولادة تبين فيما بعد أنه مصاب بفيروس كورونا.

وقال عضو اللجنة العلمية في لجنة الأطفال الرضع بالجامعة علي فرهت إن الجنين تعرض للاختناق أثناء الولادة، وإن الأطباء تمکنوا من إعادته للحياة بعد عملية الإنعاش، ووضعه في غرفة العناية المركزة الخاصة بالأطفال الرضع في المشفى، نظراً لأنه كان يعاني من مشكلة في التنفس، ووضعه الصحي مستقر.

وأضاف فرهت أن تنفس الرضيع تحسن بعد مضي 24 ساعة، لكن نظراً لأن أم الرضيع كانت تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا؛ أخذت التحاليل من الرضيع وتبين فيما بعد أنه مصاب بفيروس كوفيد-19، متابعاً أنه خلال الأيام الماضية أجرت ثلاث أمهات مصابات بالفيروس عمليات ولادة إلا أن أياً من أطفالهن لم يكن مصاباً بالفيروس.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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