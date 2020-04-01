- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم بلومبرغ: أوضاع السوق الحالية لا تؤثر على أهداف رؤية 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بلومبرغ: أوضاع السوق الحالية لا تؤثر على أهداف رؤية 2030
يحاول المسؤولون في المملكة التأقلم مع الضغوط الإضافية
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قالت بلومبرغ إنه بينما يهدد وباء كورونا بانقلاب الاقتصادات على مستوى العالم، فإنه لن يؤثر على سعي المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030 أو اتجاه برنامج الإصلاح، حيث نقلت الوكالة الإعلامية عن مصدر لها قوله: تصر الحكومة على الالتزام بخطط الرؤية تحت أي ظروف.
وردًا على سؤال عما إذا كانت رؤية 2030، قد تواجه تخفيضات في الميزانية مع تفشي جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط الخام، أجاب متحدث باسم رؤية 2030 لـ بلومبرغ، قائلًا إن المراجعة جارية ولكن أي تغييرات متوقعة هي ذات طبيعة فنية ولا تؤثر على أهداف رؤية 2030 أو اتجاه برنامج الإصلاح، وهو ما تصر الحكومة على الالتزام به أمام المواطنين السعوديين.
وقالت بلومبرغ نقلًا عن مصدرين آخرين إن المسؤولين بدأوا في إعادة تقييم واسع للوضع، ولم يقرروا بعد كيف ستؤثر الضغوط الإضافية لانهيار أسعار النفط على مراجعة برنامج الرؤية، لكنهم يتوقعون تقليص الميزانية.
وكانت أفادت رويترز في مارس الماضي إنه تمت مخاطبة الإدارات الحكومية فى المملكة لتقديم اقتراحات لتقليص ميزانيتها بما لا يقل عن 20%، وقال أحد المصادر لـ بلومبرغ إن تخفيضات رؤية 2030 ستأتي بالإضافة إلى الطلب السابق في إطار التأقلم مع أوضاع السوق الحالية التي تسبب بها وباء كورونا.
ولفت التقرير إلى أن وزارة المالية لم ترد على طلب للتعليق، لكن وزير المالية محمد الجدعان قال في مؤتمر صحفي متلفز في مارس إن الحكومة لديها قدرات مالية واقتصادية واسعة النطاق ولديها خطط لحماية الاحتياطيات والأموال والاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن رؤية 2030 تضم 96 هدفًا عامًا لعام 2030، ولا توجد مؤشرات تذكر على أنها ستتغير، على الرغم من أن بعض برامج التنفيذ قد يتم التعديل عليها أو استبدالها ببرنامج آخر أصلح.
واختتم التقرير قائلًا: تُجرى عمليات مراجعة قياسية لتقييم التقدم المحرز في برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وقد برزت نتائجها في التقدم في العديد من المجالات مثل الإسكان والرعاية الصحية والرياضة والسياحة، وقد نمت الإيرادات غير النفطية بسرعة منذ إطلاق الاستراتيجية كما هو مخطط له.
يُذكر أن رؤية 2030 تم إطلاقها في عام 2016 بهدف تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وجذب الاستثمار الأجنبي.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر بلومبرغ: أوضاع السوق الحالية لا تؤثر على أهداف رؤية 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.