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شكرا لقرائتكم فيديو من هايبر ماركت.. التسوق في الصباح رائع وكل شئ متوفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو من هايبر ماركت.. التسوق في الصباح رائع وكل شئ متوفر
يوجد سلع ومنتجات ومخزون بكافة المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسيبن مقطع فيديو تم تصويره صباح اليوم الأربعاء من إحدى الهايبر ماركت، مؤكدًا أن التسوق في الصباح رائع جدًا ويتوفر به كل شئ يحتاجه المواطنين والمقيمين.
وأكدت التجارة وجود وفرة كاملة من السلع والمنتجات والمخزون في كافة المناطق ومراقبة سلاسل الإمداد في جميع مناطق المملكة، كما تواصل الفرق الميدانية للوزارة مهامها في الرقابة على المنشآت التجارية وضبط حالات الغش التجاري وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وحماية المستهلكين وحذرت من أي عمليات استغلال.
وحثت التجارة عموم المستهلكين على عدم تداول الإشاعات وزيادة المخاوف وتفهم الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم، داعية في حال وجود شكاوى أو ملاحظات إلى الإبلاغ عنها عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
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