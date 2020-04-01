على ذمة رويترز .. البيت الأبيض طرح فكرة إنشاء تحالف بديل لـ أوبك

2020-04-01

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أفادت وكالة رويترز أن مستشاري الأمن القومي بالبيت الأبيض طرحوا فكرة قيام تحالف سعودي أمريكي لإدارة سوف النفط العالمية، متابعة أن هذا الفكر يعكس، على مستويات عالية، عمق الأزمة التي تواجه صناعة النفط العالمية وكذلك أهميتها المتزايدة للاقتصاد الأمريكي.

وكانت تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 18 عامًا، بسبب فيروس كورونا الذي خفض الطلب على الطاقة، وسياسة المملكة النفطية الجديدة، بفتح أسواق بحثًا عن مستهلكين جدد، وهو ما أثر على منتجي النفط الصخري الأمريكي الأعلى تكلفة وهددهم بالإفلاس.

وأكدت رويترز نقلًا عن مصادرها على أنه تم طرح فكرة إنشاء تحالف سعودي أمريكي بديل لمنظمة أوبك، والتي تعتبر المملكة هي القائدة فيه بحكم الواقع، لكن لم يُأخذ بعد خطوات أكثر من الطرح.

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الأطراف المشاركة:

قالت رويترز إن الأطراف المشاركة في اقتراح إنشاء تحالف سعودي أمريكي من أكبر المسؤولين الأمريكيين، وهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الطاقة دان برويليت، وناقشا فكرة التحالف مع مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، روبرت أوبراين.

ويصعب على حكومة الولايات المتحدة تنسيق خفض الإنتاج مع دولة أخرى لأن شركات النفط الأمريكية ليست مملوكة للدولة، ولكن في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن للحد من صدمة الأسعار التي تهدد بإفلاس الشركات وتسريح آلاف من عمال النفط والغاز مع قرب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، فمن المرجح أن تستمر محادثات إنشاء تحالف سعودي أمريكي.

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