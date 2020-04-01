، روسيا.. 7 وفيات و440 إصابة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ،

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أعلنت السلطات الروسية تسجيلها سبع وفيات، و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي "كوفيد-19"، اليوم الأربعاء، أن 5 من الوفيات الجديدة سُجلت في العاصمة موسكو، وحالة أخرى في مقاطعتها، إضافة إلى حالة سجلت في مقاطعة بسكوف- شمال غربي البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا كورونا في روسيا إلى 24 شخصاً.
ووفق وكالة "نوفوستي"، بخصوص الإصابات الـ440 الجديدة فقد سجلت في 35 من أقاليم روسيا، ومعظمها (267 حالة) في موسكو، وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد، إلى 2777 شخصاً؛ 1880 منهم في العاصمة.
وخرج 69 شخصاً من المستشفى منذ أمس بعد تشافيهم بالكامل من الفيروس، وبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 190.روسيا فيروس كورونا الجديد
روسيا.. 7 وفيات و440 إصابة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-01
أعلنت السلطات الروسية تسجيلها سبع وفيات، و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي "كوفيد-19"، اليوم الأربعاء، أن 5 من الوفيات الجديدة سُجلت في العاصمة موسكو، وحالة أخرى في مقاطعتها، إضافة إلى حالة سجلت في مقاطعة بسكوف- شمال غربي البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا كورونا في روسيا إلى 24 شخصاً.
ووفق وكالة "نوفوستي"، بخصوص الإصابات الـ440 الجديدة فقد سجلت في 35 من أقاليم روسيا، ومعظمها (267 حالة) في موسكو، وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد، إلى 2777 شخصاً؛ 1880 منهم في العاصمة.
وخرج 69 شخصاً من المستشفى منذ أمس بعد تشافيهم بالكامل من الفيروس، وبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 190.
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
11:46 AM
5 من الضحايا الجدد في العاصمة و267 من المصابين في موسكو أيضاً
أعلنت السلطات الروسية تسجيلها سبع وفيات، و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي "كوفيد-19"، اليوم الأربعاء، أن 5 من الوفيات الجديدة سُجلت في العاصمة موسكو، وحالة أخرى في مقاطعتها، إضافة إلى حالة سجلت في مقاطعة بسكوف- شمال غربي البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا كورونا في روسيا إلى 24 شخصاً.
ووفق وكالة "نوفوستي"، بخصوص الإصابات الـ440 الجديدة فقد سجلت في 35 من أقاليم روسيا، ومعظمها (267 حالة) في موسكو، وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد، إلى 2777 شخصاً؛ 1880 منهم في العاصمة.
وخرج 69 شخصاً من المستشفى منذ أمس بعد تشافيهم بالكامل من الفيروس، وبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 190.
، روسيا.. 7 وفيات و440 إصابة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ،
المصدر : الخليج 365
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