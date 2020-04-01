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تسبب وباء "كوفيد-19" في وفاة أكثر من 30 ألف شخص في أوروبا؛ أي نحو ثلاثة أرباع الوفيات حول العالم.
ووفق "سكاي نيوز"، فإن أكثر من ثلثي الوفيات في القارة هم في إيطاليا وإسبانيا، حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، الأربعاء.
وتشكل أوروبا حيث توفي 30063 شخصاً، أكثر القارات تضرراً بالوباء، علماً أنه سُجلت فيها 458601 إصابة أيضاً.
وسُجل في إيطاليا أكبر عدد من الوفيات في أوروبا، مع 12428 حالة، تليها إسبانيا بـ8189 حالة، ثم فرنسا بـ3523 حالة.فيروس كورونا الجديد
ثلاثة أرباع وفيات كورونا حول العالم في أوروباصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-01
تسبب وباء "كوفيد-19" في وفاة أكثر من 30 ألف شخص في أوروبا؛ أي نحو ثلاثة أرباع الوفيات حول العالم.
ووفق "سكاي نيوز"، فإن أكثر من ثلثي الوفيات في القارة هم في إيطاليا وإسبانيا، حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، الأربعاء.
وتشكل أوروبا حيث توفي 30063 شخصاً، أكثر القارات تضرراً بالوباء، علماً أنه سُجلت فيها 458601 إصابة أيضاً.
وسُجل في إيطاليا أكبر عدد من الوفيات في أوروبا، مع 12428 حالة، تليها إسبانيا بـ8189 حالة، ثم فرنسا بـ3523 حالة.
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
11:28 AM
أكثر القارات تضرراً بالوباء وفي إيطاليا أكبر عدد
تسبب وباء "كوفيد-19" في وفاة أكثر من 30 ألف شخص في أوروبا؛ أي نحو ثلاثة أرباع الوفيات حول العالم.
ووفق "سكاي نيوز"، فإن أكثر من ثلثي الوفيات في القارة هم في إيطاليا وإسبانيا، حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، الأربعاء.
وتشكل أوروبا حيث توفي 30063 شخصاً، أكثر القارات تضرراً بالوباء، علماً أنه سُجلت فيها 458601 إصابة أيضاً.
وسُجل في إيطاليا أكبر عدد من الوفيات في أوروبا، مع 12428 حالة، تليها إسبانيا بـ8189 حالة، ثم فرنسا بـ3523 حالة.
، ثلاثة أرباع وفيات كورونا حول العالم في أوروبا ،
المصدر : الخليج 365
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