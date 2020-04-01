، ثلاثة أرباع وفيات كورونا حول العالم في أوروبا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكثر القارات تضرراً بالوباء وفي إيطاليا أكبر عدد

تسبب وباء "كوفيد-19" في وفاة أكثر من 30 ألف شخص في أوروبا؛ أي نحو ثلاثة أرباع الوفيات حول العالم.

ووفق "سكاي نيوز"، فإن أكثر من ثلثي الوفيات في القارة هم في إيطاليا وإسبانيا، حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، الأربعاء.

وتشكل أوروبا حيث توفي 30063 شخصاً، أكثر القارات تضرراً بالوباء، علماً أنه سُجلت فيها 458601 إصابة أيضاً.

وسُجل في إيطاليا أكبر عدد من الوفيات في أوروبا، مع 12428 حالة، تليها إسبانيا بـ8189 حالة، ثم فرنسا بـ3523 حالة.فيروس كورونا الجديد