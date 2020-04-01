، حصيلة كورونا.. 860 ألف إصابة وأكثر من 42 ألف وفاة ،

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أظهرت البيانات المجمعة لعدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، ارتفاعها إلى 860 ألف حتى صباح اليوم الأربعاء.
وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن العدد وصل في السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش إلى 860 ألف إصابة، وأكثر من 42 ألف وفاة، إلى جانب تعافي 178 ألف مصاب.
ووفق "الألمانية" تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد المصابين، تليها إيطاليا، وإسبانيا، والصين، وألمانيا، وفرنسا، وإيران، والمملكة المتحدة.
وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة 188 ألف إصابة و4055 وفاة، وبلغت الحصيلة في إيطاليا نحو 106 آلاف إصابة و12428 وفاة، وفي الصين 81554 إصابة و3312 وفاة.فيروس كورونا الجديد
حصيلة كورونا.. 860 ألف إصابة وأكثر من 42 ألف وفاةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-01
أظهرت البيانات المجمعة لعدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، ارتفاعها إلى 860 ألف حتى صباح اليوم الأربعاء.
وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن العدد وصل في السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش إلى 860 ألف إصابة، وأكثر من 42 ألف وفاة، إلى جانب تعافي 178 ألف مصاب.
ووفق "الألمانية" تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد المصابين، تليها إيطاليا، وإسبانيا، والصين، وألمانيا، وفرنسا، وإيران، والمملكة المتحدة.
وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة 188 ألف إصابة و4055 وفاة، وبلغت الحصيلة في إيطاليا نحو 106 آلاف إصابة و12428 وفاة، وفي الصين 81554 إصابة و3312 وفاة.
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
11:21 AM
وفق البيانات المجمعة لعدد الإصابات بالفيروس حول العالم
أظهرت البيانات المجمعة لعدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، ارتفاعها إلى 860 ألف حتى صباح اليوم الأربعاء.
وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن العدد وصل في السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش إلى 860 ألف إصابة، وأكثر من 42 ألف وفاة، إلى جانب تعافي 178 ألف مصاب.
ووفق "الألمانية" تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد المصابين، تليها إيطاليا، وإسبانيا، والصين، وألمانيا، وفرنسا، وإيران، والمملكة المتحدة.
وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة 188 ألف إصابة و4055 وفاة، وبلغت الحصيلة في إيطاليا نحو 106 آلاف إصابة و12428 وفاة، وفي الصين 81554 إصابة و3312 وفاة.
، حصيلة كورونا.. 860 ألف إصابة وأكثر من 42 ألف وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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