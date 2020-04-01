، سلطنة عمان.. "كورونا" يفرض عزلًا صحيًّا كاملًا على ولاية مطرح ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت أمس أول حالة وفاة بالفيروس ووصلت إلى إجمالي 192 إصابة

فرضت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عزلًا صحيًّا تامًّا على ولاية مطرح؛ في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "الرؤية" نقلًا عن شرطة عمان السلطانية، القول إنه "ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر؛ سيتم عزل صحي تام لولاية مطرح؛ حيث تم إغلاق الحركة المرورية عن الطرق المؤدية إلى الولاية، وروي، والحمرية، والوادي الكبير وأجزاء من منطقة دار سيت".

وأوضحت الشرطة أنه سيتم تسهيل دخول الشاحنات والسلع التموينية، والخدمات الأساسية".

وأعلنت سلطنة عمان، أمس، أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وهي لرجل يبلغ من العمر 72 عامًا.

وحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أعلنت وزارة الصحة في بيان، وفاة مواطن عماني مصاب بمرض كورونا (كوفيد-19) ويبلغ من العمر 72 عامًا. ولفتت إلى أن هذه الحالة "تُعد أول وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض".

وسجلت سلطنة عمان، أمس الثلاثاء، 13 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا. وأكدت الوزارة في بيان لها، أن العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 192 حالة، منها 34 حالة قد تماثلت للشفاء.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد