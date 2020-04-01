شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعرف على قرية بالمملكة ضربها الوباء منذ 71 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى مواطنان قصة وباء الكوليرا الذي ضرب القرية وأودي بحياة العشرات، مما تسبب في حالة من الخوف والرعب لدى السكان.، وتم فرض الحجر الصحي على القرية في 28 من شعبان عام 1370 هـ،.

وتابع الرواة أنه تم إرسال الفرق الطبية لمعالجة المرضى، وتم التنبيه على مشايخ القبائل المجاورة بعدم ذهاب أبناء القبيلة إلى القرية أو استقبال أي أحد من سكانها وقتها، حيث توفي أكثر من 70 شخصا جراء الوباء

وقال أحد شهود العيان أن العدوى انتقلت وقتها عن طريق الحجاج، موضحا أن الدعم وصل للقرية بدوريات راجلة خيمت فيها، وتم منع الدخول والخروج من القرية واستجاب السكان للأمر، وكانت الإجراءات كفيلة بحصار الوباء واحتوائه وعادت الحياة بعد ذلك لطبيعتها بالقرية.