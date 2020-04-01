شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.."ضبع" يتجول في الشوارع أثناء منع التجوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، كشف مقطع فيديو عن ضبع يتجول على أحد الطرق السريعة بالقرب من منطقة صحراوية بالمملكة .

وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين الضبع يسير ليلاً في فترة منع التجوال وكأنه يستغل خلو الطريق من السيارات ، بينما قام المواطن بمطاردته .

وأثار الفيديو الجدل بين خطورة الضباع بالقرب من الطرق كونه حيوان مفترس ، وحرية الطبيعة في هذه الأجواء في ظل منع التجوال .