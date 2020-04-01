شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.."ضبع" يتجول في الشوارع أثناء منع التجوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في واقعة غريبة من نوعها ، كشف مقطع فيديو عن ضبع يتجول على أحد الطرق السريعة بالقرب من منطقة صحراوية بالمملكة .
وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين الضبع يسير ليلاً في فترة منع التجوال وكأنه يستغل خلو الطريق من السيارات ، بينما قام المواطن بمطاردته .
وأثار الفيديو الجدل بين خطورة الضباع بالقرب من الطرق كونه حيوان مفترس ، وحرية الطبيعة في هذه الأجواء في ظل منع التجوال .
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