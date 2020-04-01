«حساب المواطن» يقدم موعد إيداع الدعم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قدّدم برنامج حساب المواطن، موعد إيداع الدفعة الجديدة من دعم المواطنين؛ لتكون يوم الخميس الموافق 9 أبريل بدلًا من الجمعة 10 أبريل الذي يوافق يوم عطلة رسمية.
ويُصرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، فيما تستمر عملية التسجيل للدفعة الجديدة من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا .
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