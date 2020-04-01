شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يقدم موعد إيداع الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدّدم برنامج حساب المواطن، موعد إيداع الدفعة الجديدة من دعم المواطنين؛ لتكون يوم الخميس الموافق 9 أبريل بدلًا من الجمعة 10 أبريل الذي يوافق يوم عطلة رسمية.

ويُصرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، فيما تستمر عملية التسجيل للدفعة الجديدة من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا .