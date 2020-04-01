مواطنون يكشفون الإستجابة السريعة لخدمة "الصحة" وتوصيل الأدوية لمنازلهم مجانا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مواطنون عن تجربتهم مع الخدمة التي أطلقتها وزارة الصحة عبر الهاتف " 937 " للتواصل مع الحالات التي تعاني من أعراض مرضية .
وروت مواطنة الإستجابة السريعة لوزارة الصحة حين قامت بالإتصال على الهاتف حيث كانت تشعر بآلام وتواصل معها طبيب مختص ووصف لها الدواء ، ثم فوجئت بإحدى الصيدليات تقوم بتوصيله للمنزل دون أن تدفع ريال واحد رغم أن سعره 315 ريال .
كما أكد مواطن آخر أنه كان يعاني آلام في المعدة وتواصل معه طبيب حتى اطمئن على صحته حتى صدر له تصريح بالذهاب إلى المستشفى خلال فترة منع التجوال .
وفي سياق متصل ، أكد مواطن أنه كانت هناك شئ عالق في حلقه وتواصل مع "الصحة " حيث حضرت الإسعاف على الفور وقام الأطباء بفحصه ثم صدر له تصريح أيضاً بالخروج إلى المستشفى .
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