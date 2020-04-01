شكرا لمتابعة خبر عن "الزعاق": رياح مثيرة للغبار ببعض المناطق على مدار اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية نشاط في الرياح المثيرة للغبار على مدار اليوم الأربعاء بإختلاف المناطق .

وأكد "الزعاق " على حسابه الرسمي بـ"تويتر" أن الرياح ستكون قبيل الظهر على القصيم وتبدأ حدتها أن تخف من العصر ، فيما تنشط الرياح المثيرة للغبار بعد الظهر على حائل وتبدأ أن تخف حدتها من بعد المغيب .

أما في المساء ،فقال "الزعاق " أن الرياح المثيرة للغبار ستنشط على أجزاء من الشرقية ، وتمتدإلى الكويت والعراق وتبدأ أن تخف حدتها من منتصف الليل .