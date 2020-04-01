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شكرا لمتابعة خبر عن "الزعاق": رياح مثيرة للغبار ببعض المناطق على مدار اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية نشاط في الرياح المثيرة للغبار على مدار اليوم الأربعاء بإختلاف المناطق .
وأكد "الزعاق " على حسابه الرسمي بـ"تويتر" أن الرياح ستكون قبيل الظهر على القصيم وتبدأ حدتها أن تخف من العصر ، فيما تنشط الرياح المثيرة للغبار بعد الظهر على حائل وتبدأ أن تخف حدتها من بعد المغيب .
أما في المساء ،فقال "الزعاق " أن الرياح المثيرة للغبار ستنشط على أجزاء من الشرقية ، وتمتدإلى الكويت والعراق وتبدأ أن تخف حدتها من منتصف الليل .
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