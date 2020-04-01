شكرا لمتابعة خبر عن القنصلية في لوس أنجلوس تحذر المواطنين بسبب «زلزال إيداهو» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

دعت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين لتوخي الحيطة والحذر ‏عقب وقوع زلزال بولاية إيداهو.

وطالبت "القنصلية في لوس أنجلوس"، جميع المواطنين، اليوم الأربعاء، بتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة، والاتصال بها عند الحاجة.

وضرب زلزال بقوة 5ر6 درجة على مقياس ريختر ولاية أيداهو الأمريكية؛ فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 72 كيلومترا عن غربي مدينة شاليس في إيداهو.