شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. « العرفج » يعلق على المطالبات بتأجيل أقساط البنوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الدكتور أحمد العرفج على مطالب تأجيل أقساط البنوك خلال الفترة الحالية تماشياً مع المسؤولية الإجتماعية .

وقال "العرفج " على قناة "روتانا خليجية " أن هناك تنمر عالي على البنوك ، مشيراً إلى أن أموالها تمثل أموال الدولة والتأمينات والمساهمين ، وأنها ساهمت في الكثير من المجالات الإقتصادية والعمرانية .

وأضاف أن الأفضل هو تأجيل الأقساط أو الغائها لمن لديه سبب كإنقطاع الراتب ، مشيراً إلى أن المبادرة المطلوبة حالياً هي الدعوة لإعادة النظر في أسعار الماء والكهرباء والإتصالات لأنها الخدمات الأكثر إستهلاكاً في ظل الحجر المنزلي .