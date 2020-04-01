شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. « العرفج » يعلق على المطالبات بتأجيل أقساط البنوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق الدكتور أحمد العرفج على مطالب تأجيل أقساط البنوك خلال الفترة الحالية تماشياً مع المسؤولية الإجتماعية .
وقال "العرفج " على قناة "روتانا خليجية " أن هناك تنمر عالي على البنوك ، مشيراً إلى أن أموالها تمثل أموال الدولة والتأمينات والمساهمين ، وأنها ساهمت في الكثير من المجالات الإقتصادية والعمرانية .
وأضاف أن الأفضل هو تأجيل الأقساط أو الغائها لمن لديه سبب كإنقطاع الراتب ، مشيراً إلى أن المبادرة المطلوبة حالياً هي الدعوة لإعادة النظر في أسعار الماء والكهرباء والإتصالات لأنها الخدمات الأكثر إستهلاكاً في ظل الحجر المنزلي .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. « العرفج » يعلق على المطالبات بتأجيل أقساط البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.