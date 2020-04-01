« المسند » يحذر من أمطار ورياح مثيرة للغبار

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الدكتور عبد المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في بعض المناطق وهطول أمطار خفيفة على بعض الأجزاء . حذر الدكتور عبد المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في بعض المناطق وهطول أمطار خفيفة على بعض الأجزاء . وقال "المسند " عبر حسابه الرسمي على "تويتر " أن الرياح غربية نشطة مثيرة للغبار في الشمال والغرب وشمالي الوسطى والشرقية ، بينما تسقط الأمطار الخفيفة على أجزاء من شمالي الشرقية وجنوبي الحدود الشمالية ومن المحتمل كذلك أن تسقط على أجزاء من الرياض .

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