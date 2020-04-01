شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..ابن خاطفة الدمام: " خسرت أخواتي وأمي وصرت ما أنام إلا بمنوم " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

في مرة الأولى من نوعها، قرر ابن خاطفة الدمام مريم الخروج عن صمته، كاشفًا ما تعرض له من صدمات قوية في الفترة الأخيرة.

وروى ابن خاطفة الدمام ويدعى " محمد " معاناته منذ كشف القضية، قائلا: " شيء صعب أنك تكتشف أن أخوانك الثلاثة ليسوا أخوانك، صرت ما أنام إلا بدواء منوم " مشيرا إلى أنه خسر أمه أيضًا وليس اخوانه فقط.

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وأضاف: " الكثير من الشائعات ظهرت، وتكلم البعض عني بمعلومات غير صحيحة هدفها التشهير، ما حد يقدر يختار والديه، وهي أخطأت وسوف تأخذ جزائها بالقانون، والحمد لله احنا في دولة تطبق الشريعة والقانون " .