هيئة الأرصاد تعلن خريطة السحب الرعدية والرياح المثيرة للأتربة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة في 8 مناطق، اليوم الأربعاء، بينما تتأثر خمس مناطق أخرى بأتربة مثارة، وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، بتوقّع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية، بينما تنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، تمتدّ إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

أمّا البحر الأحمر، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس اليوم الأربعاء بمختلف المناطق.