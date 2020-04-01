أخبار السعودية اليوم.. التعليم ترجئ حركة النقل.. وبدء صرف المعاشات

ترصد «عاجل» أهم أخبار السعودية ليوم الثلاثاء، بإلقاء الضوء على أبرز الأحداث المحلية، خاصةً آخر تطورات فيروس كورونا المستجد في المملكة، ومتابعة الجهات الأمنية للمخالفين للقرارات الاستثنائية والإجراءات الاحترازية التي تمَّ اتخاذها للحدِّ من انتشار الفيروس، وإلى التفاصيل :

إيداع معاشات شهر أبريل في حسابات مستفيدي التأمينات الاجتماعية غدًا

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنها ستقوم في الأول من شهر أبريل للعام الجاري، بإيداع معاشات عملائها كافة، التي بلغت أكثر من مليار وتسعمائة مليون ريال ويستفيد منها أكثر من أربعمائة ألف مستفيد. مشيرةً إلى أنَّ الصرف لا يقتصر على أصحاب المعاشات التقاعدية فحسب، وإنما يمتد إلى جميع المستفيدين كأصحاب معاشات الأخطار المهنية ومعاشات المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».

هدف: 4 خطوات لاستفادة المنشآت من مبادرة دعم 80 ألف مواطن ومواطنة

كما أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، الخطوات التي يجب اتباعها لاستفادة المنشآت من مبادرة دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم من بداية يوليو 2019م (بأثر رجعي) ولم يسبق دعمهم، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة التي أطلقها الصندوق مؤخرًا تأتي مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصاديّ الاستثنائيّ الراهن.

الصحة: تسجيل 110 حالات جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة حالتين بالمدينة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 1563 حالة، لافتًا أنه كان هناك حالتان توفيتا وهما لمقيمين في المدينة المنورة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات 10 حالات بينما أغلب الإصابات بكورونا مستقرة طبيًا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنّ هناك 22 ألف شخص في الحجر الصحي والعزل المنزلي و 50% منهم تم التأكد من سلامتهم، وبيّن أن الإصابات المعلنة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في المملكة موزعة بين عدد من المناطق.

وزارة التعليم ترجئ حركة النقل حتى إشعار آخر

كشفت وزارة التعليم، الثلاثاء، عن إرجائها حركة نقل المعلمين لهذا العام 1441 حتى إشعار آخر لعدم استكمال التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق للمتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل؛ مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبيّنت الوزارة، أنه تمَّ إرجاء حركة النقل لهذا العام.

بالفيديو.. متحدث الأمن العام يوجه نصيحتين بخصوص التنقل بين المناطق

طالب المتحدث باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، المواطنين بتأجيل التنقل بين المناطق، وفق التدابير الاحترازية السارية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وعدم إرسال «طلبات تنقل»، بشأن الحالات المستثناة من الإجراءات الاحترازية، إلا للضرورة وذلك على البريد الإلكتروني المخصص لذلك [email protected]

وزارة الموارد البشرية لـ«عاجل»: لا يُسْمَح للقطاع الخاص حرمان الموظف من الأجر إلا في حالة واحدة

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قالت وزارة الموارد البشرية، الثلاثاء، أنه يحظر على القطاع الخاص حرمان الموظف من الأجر إلا في حالة واحدة، وذلك ردًّا على استفسار «عاجل» بخصوص لجوء بعض الشركات الخاصة إلى منح الموظف إجازة بدون مرتب، بحجة تطبيق الإجراءات الاحترازية المترتبة على فيروس كورونا، مؤكدة أنّ هذا الإجراء غير نظامي وأن عقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية - صاحب العمل والعامل- ومن ثم لا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيها

الإطاحة بمروِّج شائعة إصابات كورونا الكبيرة في تبوك

كشفت الجهات الأمنية بمنطقة تبوك، عن إلقائها القبض على شخص روج شائعة من خلال تسجيل صوتي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انتقال العدوى بفيروس كورونا إلى عدد كبير من الأشخاص بسبب مواطن وشقيقته وزعم فيه أنَّ الوضع الصحي في المنطقة خطير، في محاولة لإثارة الرأي العام وتهويل الأمر وبثّ الهلع بين الأهالي، وجرى استكمال الإجراءات الأولية معه، وإحالته لفرع النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

حساب المواطن يحسم طلبات الحصول على الدعم بأثر رجعي

أوضح برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أنَّ احتساب الدعم للمستحقين، يكون بناءً على تاريخ صدور نتائج الأهلية التي تؤكد استحقاق المستفيدين للدعم، وذلك بدون أن يشمل ذلك الدفعات السابقة.

بالفيديو.. وزارة الصحة تعلن الإجراءات المحتملة بخصوص غلق أحياء بالرياض

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، فيما يتعلق بإمكانية غلق بعض أحياء مدينة الرياض، إن المملكة لن تتردد في اتخاذ أية إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مشيرًا إلى أنّ أي خطوات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية -بما فيها منع التنقل أو منع الدخول والخروج من بعض المواقع- خاضعة لتقييم مستمر من قبل لجان ومراكز علمية والجهات ذات الصلة، التي تقيم الوضع العالمي والإقليمي والمحلي داخل المملكة، وسيتم اتخاذ أي إجراء متى دعت الحاجة لذلك.

النيابة العامة تحقق مع مجموعة مخالفة.. وتوجه لهم 3 اتهامات

باشرت الدوائر المختصة بالنيابة العامة، الثلاثاء، إجراءات التحقيق مع أشخاص عدة ظهروا بمقاطع فيديو متداولة لوقائع مغايرة عن بعضها، يُظهر جملة محتواها قيامهم بتصوير ونشر خرقهم أمر منع التجول، وذلك بعد أن تم إكمال الموجب النظامي من الجهة المختصة تجاه خرقهم لأمر منع التجول، وذلك طبقًا للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية.

تدشين مبادرة نهر العطاء لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا بالقصيم

دشّن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل مبادرة #نهر_العطاء التي أطلقها عبر الاتصال المرئي، بإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بالشراكة مع المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالقصيم، بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المترتبة لجائحة فيروس كورونا على بعض الأسر والأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة.

الأرصاد تعلن طقس الأربعاء: «سحب رعدية على 8 مناطق»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توقعاتها أن يسود طقس، الأربعاء ، سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة في 8 مناطق، بينما تتأثر خمس مناطق أخرى بأتربة مثارة، مشيرة إلى تكون سحب رعدية نشطة على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية، بينما تنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، تمتدّ إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.