السعودية اليوم / سلطنة عُمان تسجل ١٨ إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا



مسقط 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم، ١٨ إصابة جديدة بمرض فيروس

وأفادت في بيان لها، أن العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان أصبح ٢١٠ حالات، منها ٣٤ حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات حالة واحدة فقط.

// انتهى //

10:42ت م

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مسقط 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة العمانية اليوم، ١٨ إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ( كوفيد ١٩ ) .وأفادت في بيان لها، أن العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان أصبح ٢١٠ حالات، منها ٣٤ حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات حالة واحدة فقط.// انتهى //10:42ت م0034

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