السعودية اليوم / تايلاند تسجل 120 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة



بانكوك 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واس

سجلت الحكومة التايلاندية اليوم 120 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأشار متحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد - 19 في تايلاند إلى أنه بهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى 1771 إصابةً و 12 حالة وفاة.

// انتهى //

09:41ت م

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بانكوك 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسسجلت الحكومة التايلاندية اليوم 120 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.وأشار متحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد - 19 في تايلاند إلى أنه بهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى 1771 إصابةً و 12 حالة وفاة.// انتهى //09:41ت م0021

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