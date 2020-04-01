السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة



الطائف 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة الطائف ، والعاصمة المقدسة ، والخرمة ، وتربة ، ورنية ، وميسان مشيرة إلى أن التنبيه يستمر الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.

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09:36ت م

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