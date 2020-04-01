السعودية اليوم / تسجيل 865 حالة وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية في يوم واحد



واشنطن 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

توفّي 865 شخصاً من جرّاء فيروس

وقالت جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) في بيان لها الليلة الماضية "إنّ العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفّوا في الولايات المتّحدة بلغ لغاية اليوم 3873 شخصاً، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 188 ألفاً و172 إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 24 ألفاً و743 شخصاً إضافياً بالفيروس.

وأتت هذه الحصيلة الجديدة بعيد ساعات على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه من أنّهم سيواجهون أسبوعين "مؤلمين جداً جداً" على صعيد مكافحة كوفيد-19 .

// انتهى //

09:29ت م

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واشنطن 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واستوفّي 865 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، وذلك في أعلى حصيلة يومية تسجّل في هذا البلد.وقالت جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) في بيان لها الليلة الماضية "إنّ العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفّوا في الولايات المتّحدة بلغ لغاية اليوم 3873 شخصاً، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 188 ألفاً و172 إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 24 ألفاً و743 شخصاً إضافياً بالفيروس.وأتت هذه الحصيلة الجديدة بعيد ساعات على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه من أنّهم سيواجهون أسبوعين "مؤلمين جداً جداً" على صعيد مكافحة كوفيد-19 .// انتهى //09:29ت م0019

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