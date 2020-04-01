السعودية اليوم / الصين تسجل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واس

سجلت الصين اليوم تراجعًا في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد 36 حالة إصابة جديدة الثلاثاء نخفاضًا من 48 في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج باستثناء حالة واحدة ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات الوافدة إلى 806 حالات.

// انتهى //

09:22ت م

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بكين 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسسجلت الصين اليوم تراجعًا في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد 36 حالة إصابة جديدة الثلاثاء نخفاضًا من 48 في اليوم السابق.وأوضحت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج باستثناء حالة واحدة ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات الوافدة إلى 806 حالات.// انتهى //09:22ت م0018

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