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تقديم موعد إيداع دعم حساب الموطن والتسجيل مستمر
الخميس 9 أبريل بدلًا من الجمعة لأنه يوافق إجازة رسمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
يترقب المواطنون إيداع الدعم للدفعة الجديدة من برنامج حساب متابعات الخليج 365 يوم الخميس الموافق 9 أبريل بدلًا من الجمعة 10 أبريل الذي يوافق يوم عطلة رسمية.
ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، فيما تستمر عملية التسجيل للدفعة الجديدة عبر هذا الرابط (اضغط هنا)
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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