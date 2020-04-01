2020-04-01

رياح وأتربة على منطقة المدينة المنورة حتى السابعة

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم يتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع.

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وأوضحت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والقصيم والرياض والشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية بحسب الأرصاد على مناطق حائل، والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وتبوك.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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