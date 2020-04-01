- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم رياح وأتربة على منطقة المدينة المنورة حتى السابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رياح وأتربة على منطقة المدينة المنورة حتى السابعة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم يتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والقصيم والرياض والشرقية.
كما تنشط الرياح السطحية بحسب الأرصاد على مناطق حائل، والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وتبوك.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر رياح وأتربة على منطقة المدينة المنورة حتى السابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.