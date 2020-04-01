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سبب وجيه للتفشي السريع لـ كورونا
نحو 25% من الأشخاص المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض
متابعات الخليج 365 - متابعة
مع اقتراب عدد مرضى فيروس كورونا المستجد في العالم من حاجز المليون، لا يزال العلماء في دول عدة يحاولون كشف سر التفشي السريع لهذا المرض، ويبدو أنهم وضعوا أيديهم على سبب وجيه.
وقالت السلطات الأميركية إن بيانات جديدة تظهر أن كثيرين أصيبوا بالفيروس من جراء مخالطة أناس لم تظهر عليهم أعراض الوباء المعروف باسم “كوفيد 19″، مشيرة إلى أن الأمر قد يستدعي توسيع نطاق الاحترازات، مثل استخدام الأقنعة الواقية.
وحذر مدير المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الدكتور روبرت ريدفيلد، من أن نحو 25% من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ربما لا تظهر عليهم أعراض، بحسب مقابلة أدلى بها للإذاعة الوطنية الأميركية، بحسب سكاي نيوز.
وخلص ريدفيلد إلى أن هذا الرقم يساعد في تفسير مدى انتشار فيروس كورونا في العالم وفي شتى أنحاء الولايات المتحدة تحديداً، حيث أصبح البلد بؤرة رئيسية للوباء.
وهذا الرقم الضخم من المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض، الذي يقدر بمئات الآلاف حول العالم، ربما يعقد الجهود للتنبؤ بمسار الوباء والاستراتيجيات المتبعة للحد من انتشاره.
ويمكن أن تؤدي هذه التقديرات الجديدة إلى إعادة النظر في التعليمات التي أعلنتها مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، بحيث تضيف مزيدا من الأشخاص إلى دائرة مرتدي الأقنعة الطبية.
وكانت هذه الوكالة الحكومية الأميركية قد قالت إن الشخص العادي لا يحتاج إلى ارتداء القناع، ما لم يشعر بأعراض المرض.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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