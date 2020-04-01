، 15 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة 617 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أهابت "الصحة" بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 15 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 617 حالة.

ووفق "روسيا اليوم" قالت الوزارة، أمس الثلاثاء، إن عدد الحالات المستبعد إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 2462 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، بينما شفيت 24 حالة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.فيروس كورونا الجديد المغرب