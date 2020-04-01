السعودية | مجلس الوزراء يعقد أول جلسة افتراضية في تاريخ المملكة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:18 صباحًا, 1 أبريل 2020 م

عقد مجلس الوزراء السعوي جلسته أمس الثلاثاء افتراضياً برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد تعليق جلسات المجلس أسبوعين، ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا «كوفيد-19».

وجاءت الجلسة الافتراضية الأولى لمجلس الوزراء بعد أمر ملكي برقم ( أ / 524) وبتاريخ 24 /7 /1441ه أجاز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.