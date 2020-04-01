سحب رعدية اليوم على 8 مناطق

2020-04-01

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والقصيم والرياض والشرقية.

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كما تنشط الرياح السطحية بحسب الأرصاد على مناطق حائل، والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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