، المسند يتوقع خريطة الهطولات والرياض في الصورة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير #الغبار في الشمال والغرب وشمالي الوسطى و #الشرقية.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تتشكل السحب المتفرقة التي قد يسقط منها بعض الأمطار الخفيفة على أجزاء من شمالي #الشرقية وجنوبي #الحدود_الشمالية وربما أجزاء من منطقة الرياض.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً للسحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، القصيم، الرياض، الشرقية) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، تبوك).حالة الطقس الأرصاد
المسند يتوقع خريطة الهطولات والرياض في الصورةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-01
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير #الغبار في الشمال والغرب وشمالي الوسطى و #الشرقية.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تتشكل السحب المتفرقة التي قد يسقط منها بعض الأمطار الخفيفة على أجزاء من شمالي #الشرقية وجنوبي #الحدود_الشمالية وربما أجزاء من منطقة الرياض.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً للسحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، القصيم، الرياض، الشرقية) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، تبوك).
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:45 AM
قال: رياح غربية نشطة وقد تثير #الغبار في الشمال والغرب
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير #الغبار في الشمال والغرب وشمالي الوسطى و #الشرقية.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تتشكل السحب المتفرقة التي قد يسقط منها بعض الأمطار الخفيفة على أجزاء من شمالي #الشرقية وجنوبي #الحدود_الشمالية وربما أجزاء من منطقة الرياض.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً للسحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، القصيم، الرياض، الشرقية) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، تبوك).
، المسند يتوقع خريطة الهطولات والرياض في الصورة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر المسند يتوقع خريطة الهطولات والرياض في الصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.