، المسند يتوقع خريطة الهطولات والرياض في الصورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: رياح غربية نشطة وقد تثير #الغبار في الشمال والغرب

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير #الغبار في الشمال والغرب وشمالي الوسطى و #الشرقية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تتشكل السحب المتفرقة التي قد يسقط منها بعض الأمطار الخفيفة على أجزاء من شمالي #الشرقية وجنوبي #الحدود_الشمالية وربما أجزاء من منطقة الرياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً للسحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، القصيم، الرياض، الشرقية) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، تبوك).حالة الطقس الأرصاد