، "الأرصاد": سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على 8 مناطق ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً للسحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، القصيم، الرياض، الشرقية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، تبوك).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد
"الأرصاد": سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على 8 مناطقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-01
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً للسحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، القصيم، الرياض، الشرقية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، تبوك).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:17 AM
تنشط الرياح السطحية على حائل والجوف والشمالية والمدينة وتبوك
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً للسحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، القصيم، الرياض، الشرقية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، تبوك).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على 8 مناطق ،
المصدر : الخليج 365
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