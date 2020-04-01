، المكسيك: 1215 إجمالي الإصابات بكورونا والوفيات 29 ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 1215 حالة مقارنة بـ 1094 في اليوم السابق.

وأضافت، أن عدد الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس وصل إلى 29 مقارنة بـ 28 حالة في اليوم السابق.فيروس كورونا الجديد المكسيك