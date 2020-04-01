محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ولاية أيداهو الأمريكية مساء أمس الثلاثاء. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يبعد 72 كيلو متراً عن غربي مدينة شاليس في إيداهو. ولم ترد على الفور أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.زلزال 01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 08:37 AM Advertisements زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ولاية أيداهو الأمريكية زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ولاية أيداهو الأمريكية ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ولاية أيداهو الأمريكية مساء أمس الثلاثاء. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يبعد 72 كيلو متراً عن غربي مدينة شاليس في إيداهو. ولم ترد على الفور أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية. الكلمات المفتاحية ، زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ولاية أيداهو الأمريكية ،

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