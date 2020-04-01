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محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ولاية أيداهو الأمريكية مساء أمس الثلاثاء.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يبعد 72 كيلو متراً عن غربي مدينة شاليس في إيداهو.
ولم ترد على الفور أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.زلزال
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 08:37 AM
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ولاية أيداهو الأمريكية مساء أمس الثلاثاء.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يبعد 72 كيلو متراً عن غربي مدينة شاليس في إيداهو.
ولم ترد على الفور أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
، زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ولاية أيداهو الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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