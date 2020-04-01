محمد بن مسعود - الدمام - 01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 08:34 AM لترتفع حصيلة الإصابات إلى 67366 و732 وفاة ألمانيا تعلن تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة جديدة بكورونا .. خلال يوم واحد ألمانيا تعلن تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة جديدة بكورونا .. خلال يوم واحد أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة، إلى 67366 إصابة و732 وفاة. الكلمات المفتاحية ، ألمانيا تعلن تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة جديدة بكورونا .. خلال يوم واحد ،

المصدر : الخليج 365

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