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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل ليبيا إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك ضمن 11 حالة اشتباه أجرى المختبر المرجعي تحاليل لها.
وقال مركز مكافحة الأمراض في بيان: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تَسَلّم 11 عينة ليتأكد إصابة شخصين بالفيروس؛ وذلك دون أن يذكر المركز مزيدًا من التفاصيل عن المصابين أو أماكن تواجدهم.
وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 10 أشخاص؛ فيما يخضع العشرات يوميًّا للتحليل للاشتباه في إصابتهم.ليبيا فيروس كورونا الجديد
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 08:27 AM
يخضع العشرات يوميًّا للتحليل للاشتباه في إصابتهمليبيا: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 10 حالات
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل ليبيا إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك ضمن 11 حالة اشتباه أجرى المختبر المرجعي تحاليل لها.
وقال مركز مكافحة الأمراض في بيان: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تَسَلّم 11 عينة ليتأكد إصابة شخصين بالفيروس؛ وذلك دون أن يذكر المركز مزيدًا من التفاصيل عن المصابين أو أماكن تواجدهم.
وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 10 أشخاص؛ فيما يخضع العشرات يوميًّا للتحليل للاشتباه في إصابتهم.
، ليبيا: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 10 حالات ،
المصدر : الخليج 365
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