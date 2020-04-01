محمد بن مسعود - الدمام - بعد إغلاق البلاد لمدة 21 يومًا أعلنت الحكومة الزيمبابوية، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى ثمانية أشخاص. وكان رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إغلاق البلاد لمدة 21 يومًا لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.فيروس كورونا الجديد 01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 08:25 AM Advertisements بعد إغلاق البلاد لمدة 21 يومًا ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في زيمبابوي إلى 8 حالات ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في زيمبابوي إلى 8 حالات أعلنت الحكومة الزيمبابوية، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى ثمانية أشخاص. وكان رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إغلاق البلاد لمدة 21 يومًا لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد. الكلمات المفتاحية ، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في زيمبابوي إلى 8 حالات ،

المصدر : الخليج 365

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